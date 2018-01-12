«Динамо-Минск» тратит на зарплаты хоккеистам 13 млн долларов

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» тратит на зарплаты своих игроков 10,3 млн долларов за сезон, а еще 2,5 - на бонусы. Итого общая сумма составляет 12,8 млн долларов. Это 17-й показатель среди 27-и команд Континентальной хоккейной лиги.

Лидером зарплатного рейтинга стал питерский СКА, который тратит на зарплаты 45 млн долларов за сезон, сообщает Championat.com.

Примечательно, что в рейтинге есть клубы, которые платят меньше, но в этом сезоне попадают в плей-офф.

И если «зубры» со своими 12,8 млн долларов в зарплатной ведомости занимают десятое место в Западной конференции, то нижегородский «Торпедо» (12,7 млн) – пятое, «Сочи» (11,4 млн) - шестое, нижнекамский «Нефтехимик» (8,34 млн) - четвертое, а череповецкая «Северсталь» (8,3 млн) – восьмое.