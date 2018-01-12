МНС запустило мобильное приложение для физлиц

Министерство по налогам и сборам Беларуси запустило мобильное приложение для физических лиц. Скачать его можно на сайте ведомства в разделе "Электронные сервисы". Приложение создано для Android 4.1 и выше. К концу года оно должно быть доступно и для iOS.

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Приложение позволяет физлицам подать заявку на получение сведений из учетной системы инспекций МНС, а также извещений на уплату земельного налога и налога на недвижимость.

Кроме того, с его помощью можно получить информацию инспекций МНС по объектам налогообложения, по начисленным налогам, просмотреть инициативные документы из инспекций МНС, воспользоваться услугами налогового калькулятора по подоходному налогу.