Житель Молодечно уговаривал знакомых оформлять на себя рассрочки по товарам

Молодечненский райотдел Следственного комитета возбудил ряд уголовных дел о мошенничестве в отношении 25-летнего ранее судимого жителя Молодечно Кирилла Каптюга, который обвиняется в том, что, обманывая и злоупотребляя доверием, уговорил своих знакомых оформить на свое имя покупки различных товаров в рассрочку, обещая погашать все платежи.

Обманутые знакомые ставили свои подписи в договорах рассрочки на покупку мобильных телефонов, отопительного оборудования, компьютерных стульев и иных товаров. Однако, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, подозреваемый распорядился имуществом по своему усмотрению и в установленные договором сроки платежи не осуществлял.

Претензии стали поступать гражданам, которые оформили на свое имя официальные документы. Следствие знает о семи фактах мошеннических деяний.