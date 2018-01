Шурик сегодня прислал готовую, после сведения и мастеринга, песню «Ляля тополя». По этому поводу в Афинах на час отключили гравитацию. #душевноеравновесие Фото: @asjab2 #очёмговорятмужчины3

A post shared by Лева Би-2 (@levab2) on Jan 19, 2018 at 1:17am PST