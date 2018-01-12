Умер бывший главный тренер сборной Беларуси по плаванию Манцевич

Ушел из жизни бывший главный тренер сборной Беларуси по плаванию Дмитрий Манцевич. «Он мужественно боролся с тяжелой болезнью, но она оказалась сильнее», - сообщили 22 января в министерстве спорта и туризма Беларуси.

Одного из ведущих белорусских специалистов по плаванию не стало на 59-м году жизни. Точная дата и причина смерти не называются.

Ранее Дмитрий Манцевич долгое время работал в Словении. Затем он вернулся на Родину и тренировал здесь молодых пловцов, многие из которых сегодня входят в основной состав национальной сборной страны.