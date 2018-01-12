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23. 01. 2018

Через две недели отдыха Катя Иванчикова сделала первое фото

Белорусско-российская певица, лидер группы IOWA Екатерина Иванчикова представила в Instagram свое первое фото, которое она сделала через две недели отдыха на Канарских островах, где музыканты отдыхают и снимают новый клип.

«Когда через две недели отдыха, ты сделал первое фото», - отметила она, сорвав бурю лайков подписчиков.

Также певица рассказала и подробности своего отдыха. Так, возле деревни пиратов они увидели целое семейство дельфинов, которые «приплывают сюда, чтобы наглядно показать своим мелким, как выглядят люди».

Также музыканты были готовы смотреть бесконечно на скалы вулкана Тейде, если бы не извержения, которые бывают с ним раз в 100 лет.

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