Лукашенко назвал условие для обсуждения самых невыгодных вопросов

Беларусь и далее будет для ОБСЕ хорошей опорой в центре Европы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 23 января на встрече со спецпредставителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом. «Мы будем делать все, чтобы в нашем общем европейском доме был мир и порядок», - сказал он.

По его словам, необходимо срочно что-то предпринимать, чтобы снизить напряженность в Европе. В связи с этим он в очередной раз предложил новую идею-фикс белорусских властей - обсудить в качестве варианта некий "Хельсинки-2", чтобы «ведущие страны планеты, которые входят в ОБСЕ, сели за стол переговоров и обсудили дальнейшие действия по снижению напряженности на европейском континенте», сообщили в Администрации главы государства.

При этом Александр Лукашенко заявил, что формулировка "Хельсинки-2" не обязательна, и новый переговорный процесс можно сформулировать иначе.

Он также отметил, что официальный Минск готов к обсуждению любых проблем и вопросов. "Вы абсолютно можете ни с кем не обсуждать, не стесняться и задавать самые невыгодные, с вашей точки зрения, вопросы нам, мне, нашим властям, отдельным людям, министрам, которым вы считаете нужным задавать эти вопросы. Мы будем их обсуждать, будем на них реагировать", - заявил президент.

Вместе с тем, по его словам, есть одно условие: нельзя, чтобы при этом белорусских чиновников «где-то толкали в спину, понукали нами, поучали нас».