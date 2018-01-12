Бернд Штанге объяснил неудачи белорусских команд в еврокубках

Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге раскритиковал в эфире программе "Спорт-клуб" на телеканале ОНТ слишком большое количество команд в высшей лиге чемпионата страны по футболу. По его словам, даже у такой богатой страны, как Швейцария, лишь 10 команд в сильнейшем дивизионе, а в Беларуси 16 команд высшей лиги.

«Это ведь просто количество, никак не качество! Поэтому для большинства белорусских клубов выступление в еврокубках заканчивается в первых раундах квалификации», - рассказал он.

Бернд Штанге подчеркнул, что во всех странах мира при спаде результатов, что-то меняется. «Простое ожидание ни к чему не приведет, само по себе ничто не улучшится ни за пять, ни за десять лет. Это точно неверный путь!» — отметил специалист.