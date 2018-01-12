Ставка рефинансирования в Беларуси может снизиться до 9,5%

Национальный банк Беларуси прогнозирует снижение ставки рефинансирования до 9,5-10,5% к концу года, сообщил 24 января начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин. По его словам, повторения 2107 года, когда ставка рефинансирования снижалась достаточно быстро, ожидать не стоит, хотя и есть возможности для ее дальнейшего снижения.

«Но темпы будут значительно ниже. На наш взгляд, просчитывается, что ставка рефинансирования может быть снижена до 9,5-10,5% годовых в зависимости от того, как будет складываться макроэкономическая ситуация в стране», - сказал он, передает БелТА.

Также, отметил Дмитрий Мурин, фундаментальных предпосылок для значительного изменения валютного курса в Беларуси нет. "Курс белорусского рубля находится вблизи своего равновесия", - подчеркнул он.

По его словам, продолжится и снижение ставок по кредитам в пределах снижения ставки рефинансирования.