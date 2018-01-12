В Беларуси днем в среду, 24 января, в период времени с 15:00 до 21:00 по северо-западу страны, а также в четверг, 25 января, на большей части территории республики, включая столицу страны Минск, ожидаются гололеды, на дорогах гололедица.

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Об этом сообщили в Республиканском центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды (Белгидрометцентре).

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.