Лукашенко поручил создать монополию по продаже лекарств

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января, посещая фармпредприятие "Минскинтеркапс", поручил взять под жесткий контроль систему оборота и производства в стране лекарственных средств. По его словам, в первом полугодии полностью должна быть создана монополизированная система производства и реализации как отечественных, так и импортных лекарств.

Президент отметил, что система должна быть выстроена по аналогии с производством, оборотом и импортом алкогольной или табачной продукции. "Я не говорю, что вы цены будете устанавливать, еще что-то, но вы полностью возьмете под контроль все эти процессы в стране по производству, продажам внутри и импорту извне", - подчеркнул он, сообщили в Администрации главы государства.

При этом он заявил, что оборот лекарств, возможно, стоит контролировать даже жестче, чем алкоголя и табака.

Кроме того, глава государства поручил в перспективе достичь паритета по объемам поставок лекарственных средств на экспорт и внутренний рынок Беларуси. "Нам надо выходить на соотношения 50/50, и в то же время, чтобы отечественный рынок рос", - сказал он.

В 2017 году на экспорт белорусские производители отправили лекарственных средств на сумму около 150 млн долларов. При этом всего за 2017 год, по предварительной оценке, было произведено фармпродукции более чем на 500 млн долларов.