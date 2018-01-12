Лукашенко поручил навести порядок в Минске: бардак полный!

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января по пути на фармпредприятие "Минскинтеркапс" поручил руководству Минска навести порядок как в городе в целом, так и в его промышленных зонах в частности. "Бардак полный! Мы заборы в колхозах ремонтируем, делаем, чтобы смотрелось. Посмотрите на эти предприятия", - сказал он.

По его словам, на наведение порядка остался один год, так как в середине 2019 года вся страна и, прежде всего Минск, должны быть в идеальном порядке, сообщили в пресс-службе.

Глава государства акцентировал внимание на содержании территорий вокруг производств, установке заборов и поддержании их в надлежащем состоянии. При этом он потребовал, чтобы эти работы выполнялись бюджетно без траты лишних средств.

Кроме того, президент обратил внимание на некоторые недостроенные объекты в Минске и потребовал решительных действий в этом вопросе со стороны властей.