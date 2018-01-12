В Минске безбилетник забыл рюкзак, убегая от контролеров

В Минске ищут молодого человека, который забыл свой рюкзак с вещами, убегая от контролеров троллейбуса. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел 21 января около 14:00 в троллейбусе по маршруту № 24.

Контролер попросил молодого человека предъявить билет на проезд, но тот передал пробитый дважды талон. Тогда контролер предложил ему выйти на остановке «Дом быта» по проспекту Рокоссовского для оформления протокола. Но молодой человек убежал, оставив контролеру свой рюкзак.

Чтобы забрать свои вещи, ему следует обратиться в УВД администрации Ленинского района Минска, расположенное по адресу 2-й Велосипедный переулок, 9. Обращаться по телефонам 8 (017) 367-62-02; 8 (029) 312-23-66; 8 (025) 956-55-19.