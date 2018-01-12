Тренировать Арину Соболенко будет бывшая вторая ракетка мира

Новым тренером белорусской теннисистки Арины Соболенко стал шведский теннисист и тренер, бывшая вторая ракетка мира в одиночном рейтинге Магнус Норман. Этой новостью спортсменка поделилась на своей странице в Instagram, подписав фотографию с ним: "Лучшая команда".
Магнус Норман в последние годы тренировал швейцарского теннисиста Стэна Вавринку - победителя в одиночном разряде Australian Open в 2014 году, Roland Garros в 2015-м и US Open в 2016-м.
Перед этим белоруска объявила об окончании тренерских отношений с российским специалистом Халилом Ибрагимовым. «Я очень благодарна ему за все, что он сделал для меня за два года. Он был со мной круглосуточно. Когда бы мы не нужна была помощь и не важно, в каком вопросе, он помогал мне. Он всегда был на моей стороне. Я желаю ему всего лучшего в будущем», - отметила Арина Соболенко.
I would like to announce you guys that we are finished our coaching relationships with @hal_halil .I’m so thankful to him for everything what he did for me during two years.he was with me 24/7 . Whenever I was need help and doesn’t matter in which question he was helping me no matter what.He was always by my side.I would like to wish him all the best in future
«Спасибо за прекрасные два года и проделанную работу», - прокомментировал происходящее Халил Ибрагимов.
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