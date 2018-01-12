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27. 01. 2018

Тренировать Арину Соболенко будет бывшая вторая ракетка мира

Новым тренером белорусской теннисистки Арины Соболенко стал шведский теннисист и тренер, бывшая вторая ракетка мира в одиночном рейтинге Магнус Норман. Этой новостью спортсменка поделилась на своей странице в Instagram, подписав фотографию с ним: "Лучшая команда".

Best team 💪💪💪

A post shared by 💎ARINA💎 (@sabalenka_aryna) on

Магнус Норман в последние годы тренировал швейцарского теннисиста Стэна Вавринку - победителя в одиночном разряде Australian Open в 2014 году, Roland Garros в 2015-м и US Open в 2016-м.

Перед этим белоруска объявила об окончании тренерских отношений с российским специалистом Халилом Ибрагимовым. «Я очень благодарна ему за все, что он сделал для меня за два года. Он был со мной круглосуточно. Когда бы мы не нужна была помощь и не важно, в каком вопросе, он помогал мне. Он всегда был на моей стороне. Я желаю ему всего лучшего в будущем», - отметила Арина Соболенко.

«Спасибо за прекрасные два года и проделанную работу», - прокомментировал происходящее Халил Ибрагимов.

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