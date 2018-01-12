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27. 01. 2018

Беларусь продлила лицензирование экспорта лесоматериалов

Беларусь с 1 февраля на шесть месяцев продлевает временное лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы Евразийского экономического союза. Об этом говорится в постановлении Совета министров от 25 января №59, сообщили в правительстве.

Экспортеры отдельных видов лесоматериалов должны получать лицензию от министерства антимонопольного регулирования и торговли. Министерство лесного хозяйства при этом согласовывает заявление о выдаче лицензии при наличии между министерством и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов.

МИД поручено внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами ЕАЭС аналогичных мер, а также проинформировать Исполком СНГ о принятии постановления. 

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