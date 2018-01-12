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27. 01. 2018

В Минске построят подземный переход напротив ТЦ «Замок»

У торгового центра «Замок» в Минске, где грузовик сбил толпу людей, сделают подземный пешеходный переход. Об этом сообщили в администрации Центрального района. Проект подготовлен УП «Минскинжпроект» и передан заказчику ГП «Гордорстрой». Сроки реализации проекта, а также его стоимость пока не известны.

Примечательно, что, судя по ответу чиновников, решение о строительстве подземного перехода было принято еще в ноябре 2016 года, а проект был создан в начале 2017-го, отмечает Onliner.by.

Как сообщал Телеграф, 2 декабря около 17:00 на пешеходном переходе напротив ТЦ «Замок» на проспекте Победителей грузовик ЗиЛ налетел на группу людей, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате происшествия погибла 11-летняя девочка. Ее 7-летний брат, их бабушка и двое взрослых людей были госпитализированы. Как пояснил водитель грузовика, в машине отказали тормоза.

После ДТП власти ликвидировали на месте аварии регулируемый пешеходный переход. В ночь на 7 декабря здесь было установлено ограждение для предотвращения перехода гражданами проспекта Победителей, а светофоры демонтированы. 

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В новостях сказали, что ожидается большой снегопад и все, кто собирается в дорогу в такую погоду, должны иметь с собой: цепи, лопату, одеяло, обогреватель, буксировочный трос, фонарик, запасное колесо.

Сегодня в маршрутке я выглядела как дура.

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