В Круглянском районе женщина облил бензином и подожгла бывшего мужа

Круглянский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 55-летней жительницы района, подозреваемой в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью (ст. 14 ч. 1, п.6 ч.2 ст. 139 УК).
По данным СК, подозреваемая дома в ссоре после совместного распития спиртного облила бензином и подожгла совместно проживающего бывшего мужа 1952 года рождения, отчего тот получил термические ожоги лица и тела, с которыми был госпитализирован.
Следователи опрашивают свидетелей и жителей деревни, собирают характеризующие материалы. Назначен ряд экспертиз, устанавливаются мотив и иные обстоятельства преступления.
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