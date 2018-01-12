В Минске руководство фирмы подстрекали дать взятку якобы сотрудникам КГК

Следственное управление УСК по Минску расследовало уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. По данным следствия, обвиняемый в сентябре-октябре 2017 года вводил в заблуждение директора частной компании и его заместителя о возможности за материальное вознаграждение прекратить проверку финансово-экономической деятельности сотрудниками ДФР Комитета госконтроля

Однако мужчина не мог влиять на ход рассмотрения материалов проверки. Несмотря на это, он убедил представителей фирмы передать ему 1000 долларов якобы для должностных лиц КГК. Вскоре сотрудник ведомства, проводивший проверку, сообщил директору о ее завершении. Хотя обвиняемый настаивал, что вопрос решился благодаря его вмешательству и при отказе компании от дачи взятки разбирательство будет возобновлено.

Тогда представители компании обратились к правоохранителям. Мужчину задержали 12 октября при получении денег. По результатам расследования ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 431 (подстрекательство к даче взятки), ст. 209 (мошенничество) УК. На его имущество наложен арест. Дело передано прокурору для направления в суд.