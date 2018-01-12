Жительница Пинского района проломила череп новорожденной дочери

Жительница Пинского района убила свою новорожденную дочь. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Брестского облисполкома. Убийство произошло 26 января. Тело маленькой девочки обнаружили вечером того же дня в квартире ее 35-летней матери.

На теле погибшей были обнаружены множественные ссадины и кровоподтеки. По предварительному заключению экспертов, смерть ребенка стала результатом механической асфиксии или кровоизлияния в мозг из-за перелома костей черепа.

Убийство новорожденной совершила ее мать. Сейчас женщина находится в Пинском роддоме, у ее палаты выставлен конвой. По факту трагедии в отношении нее возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 УК (убийство заведомо малолетнего).