Совет министров иностранных дел СНГ пройдет 6 апреля в Минске

Повестка дня очередного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, которое состоится в Минске 6 апреля, будет включать 12 вопросов. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

смотрите также Лукашенко опасается ослабления ЕС

Он также сказал, что сотрудничество в экономической, гуманитарной сферах и в вопросах безопасности остаются главными в работе совета постпредов Содружества. По его словам, важно продолжить претворение в жизнь договора о зоне свободной торговли, передает Sputnik.

Также в СНГ идет работа над подготовкой соглашения о свободной торговле услугами. «В последние годы выдвинулись на первый план вопросы безопасности. Будем и далее содействовать тому, чтобы органы, отвечающие за безопасность наших стран, продолжали сотрудничество", — сказал Сергей Лебедев.

Продолжится сотрудничество и в гуманитарной сфере.

По материалам БелТА