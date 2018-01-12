С 1 февраля белорусы смогут получать визы США в Минске

Белорусы всех возрастов смогут подать документы на визу в Минске начиная с 1 февраля. Об этом 30 января сообщил поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли. Подача документов не касается граждан других стран, но и этот вопрос прорабатывается американцами.

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«Мы начинаем предоставлять полный спектр консульских услуг по выдаче неэмигрантских виз. Заявление вроде бы простое. Но хочу отметить, что впервые за десять лет мы в состоянии оказывать такие услуги. Радует, что белорусам больше не придется ездить в другие страны, чтобы подать заявление. Прекрасно понимаю, насколько это утомительно», - отметил дипломат, передает Onliner.by.

Глава консульского отдела посольства Алета Ковенски отметила, что в 2017 году белорусы получили 7000—8000 виз. Спрогнозировать прирост этого показателя пока сложно, но американцы ожидают, что количество обращений возрастет как минимум вдвое.

Американцы заявляют, что ответных действий со стороны белорусского правительства не ожидают, а расширение списка консульских услуг — финальное. Планируется, что белорусам будут выдавать визу с многократным въездом годичного срока действия.

Стоимость визы составит 160 долларов. Также нужно будет убедить консульского сотрудника посольства в своих связях с Беларусью и намерении после завершения поездки в США вернуться домой.