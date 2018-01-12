Курс доллара вырос в Беларуси

На торгах 30 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,16% и составил 1,9839 рубля.

смотрите также С 1 февраля белорусы смогут получать визы США в Минске Евро же подешевел на 0,24% до 2,4514 рубля. Российский рубль вырос в цене на 0,12% до 3,5251 белорусских за 100 российских.