Курс доллара вырос в Беларуси

На торгах 30 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,16% и составил 1,9839 рубля.
Евро же подешевел на 0,24% до 2,4514 рубля.
Российский рубль вырос в цене на 0,12% до 3,5251 белорусских за 100 российских.
На торгах 30 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,16% и составил 1,9839 рубля.
Евро же подешевел на 0,24% до 2,4514 рубля.
Российский рубль вырос в цене на 0,12% до 3,5251 белорусских за 100 российских.
Когда вы уклоняетесь от налогов, где-то плачет маленький ребёнок чиновника - ему не хватает на шикарный ночной клуб и девочек.