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30. 01. 2018

Курс доллара вырос в Беларуси

На торгах 30 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,16% и составил 1,9839 рубля.

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Евро же подешевел на 0,24% до 2,4514 рубля.

Российский рубль вырос в цене на 0,12% до 3,5251 белорусских за 100 российских.

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