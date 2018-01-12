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31. 01. 2018

Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 10,5% годовых

Национальный банк Беларуси Источник фото: Telegraf.by

С 14 февраля ставка рефинансирования снижается с 11% до 10,5% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности – с 12% до 11,75% годовых. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном банке.

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В регуляторе такое решение объяснили сложившимся и прогнозным уровнем инфляции, восстановительным ростом экономики и благоприятными тенденциями на внешних рынках.

Дальнейшие решения относительно процентных ставок будут зависеть от того, соответствует ли инфляция прогнозной траектории, как развивается ситуация в экономике и денежно-кредитной сфере, заявили в Нацбанке. Кроме того, регулятор намерен учитывать вероятность и величину реализации инфляционных рисков.

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