Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 10,5% годовых

Национальный банк Беларуси Источник фото: Telegraf.by Facebook

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С 14 февраля ставка рефинансирования снижается с 11% до 10,5% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности – с 12% до 11,75% годовых. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном банке.