В Беларуси отменен штраф за забытые права

В Беларуси 31 января вступили в силу изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях (ПИКоАП).

Так, отменена норма (ст.18.18 КоАП), устанавливавшая ответственность за отсутствие при себе необходимых документов, предусмотренных ПДД. Однако в ГАИ советуют водителям этим не злоупотреблять, так как проверка по базам занимает время. Кроме того, могут привлечь к ответственности по ч.5 ст.18.22 КоАП (иные нарушения), а за повторное в течение года управление транспортным средством без прав даже предусмотрен также административный арест на срок до 15 суток.

При оформлении ДТП, где никто не пострадал, а есть лишь механические повреждения транспорта или повреждения имущества, водителя привлекают к ответственности за нарушение конкретного пункта ПДД, которое стало причиной происшествия, согласно ст. 18.17 КоАП (совершение ДТП). При составлении участниками ДТП "европротокола" они не подлежат административной ответственности.

Кроме того, отменяется изъятие талона к правам при наложении штрафа. Благодаря этому не придется посещать ГАИ для его возврата. А срок уплаты штрафа, решение о наложении которого принимается на месте, увеличен с пяти дней до одного месяца. Оплатить его можно через ЕРИП или на месте с использованием платежной карты через мобильный терминал. При неуплате взыскание автоматически увеличивается на две базовые величины.