В Логойском районе грузовик сбил на дороге школьника

Грузовик сбил школьника в Логойском районе. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции управления внутренних дел Минского облисполкома. Инцидент произошел днем 30 января около 16:20 на 20-м километре автодороги Боровляны-Логойск в деревне Острошицы.

Водитель автомобиля МАЗ ехал в сторону Острошицкого Городка, когда сбил переходившего дорогу 14-летнего школьника. Ребенок шел от остановки позади стоящего рейсового автобуса. При этом нерегулируемый пешеходный переход находился неподалеку. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик с различными травмами был госпитализирован.