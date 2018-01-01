Для Европы 2018 год станет решающим – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении заявил, что 2018 год будет решающим в борьбе за единую Европу, сообщает Оuest-France.

По его словам, этот год станет решающим для европейских государств и региона в целом.

"Для Европы 2018 год станет решающим. Я участвую в этой битве, так как верю, что Европа – это хорошо для Франции, а Франция не сможет достичь успехов без сильной Европы", – заявил Макрон.

Президент Франции также выразил мнение, что "Европа может стать новым центром силы благодаря экономическому, социальному и научному потенциалу, а также на равных с США и Китаем отстаивать собственные интересы".



Порошенко поблагодарил Меркель и Макрона за помощь в освобождении пленных

Напомним, немецкий канцлер Ангела Меркель в своей новогодней речи заявила, что

Германия и Франция будут работать вместе, чтобы объединить Евросоюз.

Источник: korrespondent.net