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01. 01. 2018

Для Европы 2018 год станет решающим – Макрон

 
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении заявил, что 2018 год будет решающим в борьбе за единую Европу, сообщает Оuest-France.
 
По его словам, этот год станет решающим для европейских государств и региона в целом.
 
"Для Европы 2018 год станет решающим. Я участвую в этой битве, так как верю, что Европа – это хорошо для Франции, а Франция не сможет достичь успехов без сильной Европы", – заявил Макрон.
 
Президент Франции также выразил мнение, что "Европа может стать новым центром силы благодаря экономическому, социальному и научному потенциалу, а также на равных с США и Китаем отстаивать собственные интересы".

Порошенко поблагодарил Меркель и Макрона за помощь в освобождении пленных
 
Напомним, немецкий канцлер Ангела Меркель в своей новогодней речи заявила, что 
Германия и Франция будут работать вместе, чтобы объединить Евросоюз.
 

Источник: korrespondent.net

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