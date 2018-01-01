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01. 01. 2018

Трамп: Иранцы поняли, что их деньги крадут на терроризм

Президент США Дональд Трамп заявил, что протесты в Иране спровоцированы недовольством населения из-за сотрудничества властей страны с террористами.

"Большие протесты в Иране. Люди наконец-то поняли, как их деньги и их достаток крадут и растрачивают на терроризм. Похоже, что больше они (недовольные – ред.) этого терпеть не будут", – написал американский лидер в Twitter.

По словам Трампа, США очень внимательно следят за нарушениями прав человека в Иране.
 

Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2017 г.

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Напомним, антиправительственные протесты в Иране начались в ночь на 28 декабря. Демонстрации сопровождаются столкновениями с силовиками и нападениями на государственные учреждения. По последним данным, в ходе протестов погибли два человека.

Источник: korrespondent.net

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— У нас с экономикой все хорошо.
— С чего вы так решили?
— Чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.
— А остальные?
— А если остальные недовольны, то чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.

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