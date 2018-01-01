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01. 01. 2018

В Берлине в новогоднюю ночь произошли нападения на женщин

 
Полиция Берлина сообщила о сексуальных домогательствах, которые имели место во время празднования Нового года в городе. 
 
"На мероприятиях по празднованию Нового года были зафиксированы случаи отдельных сексуальных домогательств. Мы не потерпим подобных поступков!" – говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.
 
Отмечается, что подозреваемые в противоправных действиях были задержаны. Информация об их количестве и происхождении не сообщается.

Карнавал в Кельне: более 20 случаев домогательств
 
Напомним, после новогодней ночи 2016 года в немецком Кельне в полицию было подано свыше 1,1 тысячи заявлений о различных преступлениях, в том числе более 600 заявлений о нападениях сексуального характера. 

Источник: korrespondent.net

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