В Берлине в новогоднюю ночь произошли нападения на женщин

Полиция Берлина сообщила о сексуальных домогательствах, которые имели место во время празднования Нового года в городе.

"На мероприятиях по празднованию Нового года были зафиксированы случаи отдельных сексуальных домогательств. Мы не потерпим подобных поступков!" – говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

Отмечается, что подозреваемые в противоправных действиях были задержаны. Информация об их количестве и происхождении не сообщается.



Карнавал в Кельне: более 20 случаев домогательств

Напомним, после новогодней ночи 2016 года в немецком Кельне в полицию было подано свыше 1,1 тысячи заявлений о различных преступлениях, в том числе более 600 заявлений о нападениях сексуального характера.

Источник: korrespondent.net