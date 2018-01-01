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01. 01. 2018

Ядерная кнопка лежит на моем столе – Ким Чен Ын

 
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что у него на столе находится "ядерная кнопка". Такое заявление он сделал в ходе новогоднего обращения к гражданам КНДР, передает РИА Новости.
 
По словам Ким Чен Ына, ядерные силы позволят Северной Корее сдерживать США в их устремлении "начать войну" с КНДР.
 
Лидер КНДР также подчеркнул, что вся территория США будет в зоне поражения, если Пхеньян примет решение нанести ядерный удар.
 
Ким Чен Ын также объявил, что КНДР завершила создание национальных ядерных сил. По его словам, Северная Корея находится сейчас в финальной стадии подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты.

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Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР представляет ядерную угрозу для США.

Источник: korrespondent.net

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