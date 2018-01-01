Ядерная кнопка лежит на моем столе – Ким Чен Ын

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что у него на столе находится "ядерная кнопка". Такое заявление он сделал в ходе новогоднего обращения к гражданам КНДР, передает РИА Новости.
По словам Ким Чен Ына, ядерные силы позволят Северной Корее сдерживать США в их устремлении "начать войну" с КНДР.
Лидер КНДР также подчеркнул, что вся территория США будет в зоне поражения, если Пхеньян примет решение нанести ядерный удар.
Ким Чен Ын также объявил, что КНДР завершила создание национальных ядерных сил. По его словам, Северная Корея находится сейчас в финальной стадии подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты.
США готовят военную атаку на Северную Корею − СМИ
Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР представляет ядерную угрозу для США.
Источник: korrespondent.net