Ядерная кнопка лежит на моем столе – Ким Чен Ын

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что у него на столе находится "ядерная кнопка". Такое заявление он сделал в ходе новогоднего обращения к гражданам КНДР, передает РИА Новости.

По словам Ким Чен Ына, ядерные силы позволят Северной Корее сдерживать США в их устремлении "начать войну" с КНДР.

Лидер КНДР также подчеркнул, что вся территория США будет в зоне поражения, если Пхеньян примет решение нанести ядерный удар.

Ким Чен Ын также объявил, что КНДР завершила создание национальных ядерных сил. По его словам, Северная Корея находится сейчас в финальной стадии подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты.



США готовят военную атаку на Северную Корею − СМИ

Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР представляет ядерную угрозу для США.

Источник: korrespondent.net