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01. 01. 2018

В Великобритании на парковке сгорели 1400 авто

 
В Ливерпуле (Великобритания) вечером 31 декабря сгорела многоуровневая парковка, на которой находилось 1400 автомобилей, сообщает Guardian.
 
Парковка расположена рядом с развлекательной площадкой Echo Arena, на которой проходила международная выставка лошадей. 
 
В результате пожара заключительное, четвертое шоу пришлось отменить, а животных эвакуировать. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома.
 
В полиции отметили, что огонь вспыхнул случайно в одной из машин, после чего перекинулся на другие. Все автомобили на парковке были уничтожены.
 
Люди и животные не пострадали.
 


В Южно-Сахалинске сгорела главная елка города
 
Напомним, 23 декабря в Лондоне на территории зоопарка произошел пожар, пострадали девять человек. 

Источник: korrespondent.net

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