Итоги 31.12: Итоги 2017 года, тишина на Донбассе

Зона АТО проводила 2017 год полной тишиной

Последний день 2017 года в районе проведения АТО на Донбассе прошел без нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе АТО.

"По состоянию на 18:00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", – отметили в штабе АТО

Главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь

На главной площади Южно-Сахалинска полностью сгорела 25-метровая новогодняя елка. Искусственное дерево выгорело до металлического каркаса.

По предварительной версии, причиной возгорания искусственного дерева стал неаккуратно запущенный фейерверк.

Порошенко назвал достижения Украины в 2017 году

Президент Украины Петр Порошенко перечислил достижения уходящего года. Соответствующее видео он опубликовал в микроблоге Twitter.

В подборку видеоиллюстраций попали в частности безвизовый режим с ЕС, реформы – медицинская, образовательная и пенсионная, а также масштабные ремонты дорог.

К достижениям и положительным моментам глава государства также причислил первый полет самолета Ан-132, проведение Евровидения в Киеве, победы украинского бокса, в частности Александра Усика и Василия Ломаченко, участие украинцев в Играх непокоренных и др.

Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об’єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги.#УкраїнаПереможе pic.twitter.com/QFpIwNIkvX — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2017 г.

В Киеве под посольством России прошел новогодний флешмоб

В Киеве возле посольства Российской Федерации прошел флешмоб в поддержку украинских политзаключенных.

Участники акции прочитали имена тех, кто незаконно находится в России, в частности, 20 политзаключенных и 30 людей, которые находятся в РФ под следствием и поздравили их с Новым годом.

В США частично замерз Ниагарский водопад

В США из-за холодов частично замерз Ниагарский водопад, что находится в американском штате Нью-Йорк и канадском Онтарио. В прошлый раз Ниагарский водопад почти полностью замерз в 2014 году.

В ходе протестов в Иране погибли два человека

Антиправительственные протесты продолжаются в Иране. Демонстрации сопровождаются столкновениями с силовиками и нападениями на государственные учреждения. По последним данным, в ходе протестов погибли два человека.

Генсек ООН записал тревожное поздравление с Новым годом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к миру по случаю Нового года. В своем обращении он акцентировал внимание на главных проблемах уходящего года и обозначил насущные проблемы года грядущего.

По его словам, в мире растет неравенство, нарушаются права человека, усиливаются национализм и ксенофобия. В связи с этим он призвал к единству как к единственному пути преодоления проблем.

Источник: korrespondent.net