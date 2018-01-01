01 января 2018, понедельник, 09:52
+4°C
Завтра +4°C
+4°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,36
01. 01. 2018

При взрыве на похоронах в Афганистане погибли 17 человек

В результате взрыва, произведенного на похоронах бывшего губернатора афганской провинции Нангархар погибло не менее 17 человек, а еще 13 ранено. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Атталлах Ходжани передает DW.

Первоначально официальные лица заявили, что нападение было совершено террористом-смертником, но позже выяснили, что взрывное устройство было прикреплено к мотоциклу и взорвано дистанционно.

"Взрыв был вызван мотоциклетной бомбой", - сказал Атталлах Ходжани в комментарии агентству.

Хотя ни одна террористическая группа не сразу взяла на себя ответственность за взрыв, власти считают, что очевидный теракт - дело рук "Исламского государства", позиции которого сильны в провинции Нангархар.

Напомним, на прошлой неделе в Афганистане при двух взрывах погибли 40 человек.

В Кабуле у здания разведки подорвался смертник: погибли 10 человек

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У нас с экономикой все хорошо.
— С чего вы так решили?
— Чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.
— А остальные?
— А если остальные недовольны, то чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

  • Дома с семьей 874 (67,1%)
  • Пойду в гости к друзьям/родственникам 75 (5,8%)
  • В ресторане/коттедже/усадьбе 20 (1,5%)
  • Уеду в другую страну/другой город 48 (3,7%)
  • Другое 41 (3,1%)
  • Еще не решено 45 (3,5%)
  • Я не отмечаю Новый год 199 (15,3%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.