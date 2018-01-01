На Новый год военных в АТО обстреляли семь раз

За минувшие сутки представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие чего ранения получил один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

"Прошедшие сутки в очередной раз доказали, что российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по новогодне-рождественскому перемирию. Обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с их стороны не прекратились", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Луганского, а из стрелкового оружия обстреляли район Станицы Луганской.

На Донецком направлении, в ночное время, боевики обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов оборонительные укрепления украинских военных у Верхнеторецкого.

На Приазовье боевики из минометов различных калибров грубо нарушали перемирие у Гнутово и Широкино. А неподалеку от Водяного открывали огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения.

Ранее в штабе АТО сообщали, что последний день 2017 года прошел без нарушений режима прекращения огня.

Источник: korrespondent.net