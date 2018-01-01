01 января 2018, понедельник, 09:44
+4°C
Завтра +4°C
+4°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,36
01. 01. 2018

На Новый год военных в АТО обстреляли семь раз

За минувшие сутки представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие чего ранения получил один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

"Прошедшие сутки в очередной раз доказали, что российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по новогодне-рождественскому перемирию. Обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с их стороны не прекратились", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Луганского, а из стрелкового оружия обстреляли район Станицы Луганской.

На Донецком направлении, в ночное время, боевики обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов оборонительные укрепления украинских военных у Верхнеторецкого.

На Приазовье боевики из минометов различных калибров грубо нарушали перемирие у Гнутово и Широкино. А неподалеку от Водяного открывали огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения.

Ранее в штабе АТО сообщали, что последний день 2017 года прошел без нарушений режима прекращения огня. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

— У нас с экономикой все хорошо.
— С чего вы так решили?
— Чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.
— А остальные?
— А если остальные недовольны, то чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

  • Дома с семьей 874 (67,1%)
  • Пойду в гости к друзьям/родственникам 75 (5,8%)
  • В ресторане/коттедже/усадьбе 20 (1,5%)
  • Уеду в другую страну/другой город 48 (3,7%)
  • Другое 41 (3,1%)
  • Еще не решено 45 (3,5%)
  • Я не отмечаю Новый год 199 (15,3%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.