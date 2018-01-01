01 января 2018, понедельник, 19:28
+4°C
Завтра +4°C
+4°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,36
01. 01. 2018

Протесты в Конго: полиция застрелила семь демонстрантов

В столкновениях с силовиками в Киншасе, столице Демократической Республики Конго, погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря миротворческой миссии ООН в стране Флоренс Марчал.
 
 
Причиной воскресных протестов в Конго стало нежелание действующего президента страны Джозефа Кабилы проводить президентские выборы. Запланированное на конец 2017-ого года всенародное голосование было отложено как минимум на год.

"Правоохранители застрелили по меньшей мере семь человек в Киншасе. Еще один человек погиб во время участия в протесте в городе Кананга, однако причина смерти пока остается неизвестной", - утверждает Reuters.

Марчал добавила, что наблюдатели ООН зафиксировали во время протестов по всей стране по меньшей мере 123 задержания. Кроме этого, поступила информация о получении несколькими лицами тяжких ранений.

Офис ООН по правам человека в Конго осудил "использование силы против мирных демонстрантов" и "насильственное подавление правоохранительными органами базовых прав и свобод».

В свою очередь, в полиции Конго подтвердили информацию лишь о трех погибших, отметив, что "уже начали расследование этих досадных фактов".

Как сообщал Корреспондент.net, в ходе антиправительственных демонстраций в городе Доруд на западе Ирана погибли два демонстранта.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Помню 2017 год, как будто это было вчера...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

  • Дома с семьей 874 (67,1%)
  • Пойду в гости к друзьям/родственникам 75 (5,8%)
  • В ресторане/коттедже/усадьбе 20 (1,5%)
  • Уеду в другую страну/другой город 48 (3,7%)
  • Другое 41 (3,1%)
  • Еще не решено 45 (3,5%)
  • Я не отмечаю Новый год 199 (15,3%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.