01 января 2018, понедельник, 19:28
+4°C
Завтра +4°C
+4°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,36
01. 01. 2018

На Новый год в Дубае показали рекордное лазерное шоу

В новогоднюю ночь Дубай поставил мировой рекорд по самому масштабному лазерному шоу.

 

В этот Новый год шоу "Light Up 2018" впервые заменило традиционный фейерверк у самого высокого сооружения в мире — башни Бурдж Халифа. На ней за несколько секунд до наступления 2018 года был запущен отсчёт до Нового года, а затем десятки тысяч зрителей в течение примерно 7 минут наблюдали лазерные проекции, сопровождаемые музыкой, на самой башне, соседних небоскребах, знаменитых танцующих фонтанах. Шоу было наполнено национальными символами. В конце на башню был спроецирован огромный парящий сокол.

Рекорд будет внесен в книгу рекордов Гиннесса как "самое масштабное лазерное и звуковое шоу, спроецированное на одно здание". Предыдущий подобный рекорд был зафиксирован в Гонконге в 2013 году. Площадь лазерной проекции тогда составила более 46 тысяч квадратных метров. Дубайское шоу опередило по площади предыдущий рекорд более чем в два раза — величина проекции превысила 109 тысяч квадратных метров.

Как украсили новогодние елки-2018 в разных странах

Cмотрите фотогалерею: На Новый год в Дубае показали рекордное лазерное шоу

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Помню 2017 год, как будто это было вчера...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

  • Дома с семьей 874 (67,1%)
  • Пойду в гости к друзьям/родственникам 75 (5,8%)
  • В ресторане/коттедже/усадьбе 20 (1,5%)
  • Уеду в другую страну/другой город 48 (3,7%)
  • Другое 41 (3,1%)
  • Еще не решено 45 (3,5%)
  • Я не отмечаю Новый год 199 (15,3%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.