Израиль согласился с ЕС по застройке спорных зон

Израиль подписал с Евросоюзом соглашение о сотрудничестве, одним из условий которого является запрет на строительство поселений на Западном берегу реки Иордан, передает DW.

Издание отмечает, что еще в конце декабря Израиль опубликовал новый план застройки спорной территории на Западном берегу.

Отмечается, что таким образом израильское правительство де-факто приняло требование ЕС о прекращении содействия нелегальным еврейским поселениям на палестинских территориях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил подписание этого соглашения в середине декабря.

"Приграничное Средиземноморское сотрудничество" - это проект ЕС, который оказывает поддержку странам Средиземноморского региона, не являющимся членами союза. В частности, он предоставляет десятки миллионов евро компаниям, обеспечивающим сотрудничество таких средиземноморских государств и регионов, как Израиль, Ливан, Турция, Египет, Иордания, Палестинская автономия", - уточняет издание.

Согласно директиве ЕС, условие о прекращении поддержки нелегальных еврейских поселений на палестинских территориях прописано в каждом соглашении с Израилем и его правительство имеет возможность отклонить эту директиву, однако, до сих пор этого не сделало.

Напомним, ранее палестинское движение ХАМАС заявило о начале третьей интифады после решения США признать Иерусалим израильской столицей.

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Источник: korrespondent.net