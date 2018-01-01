В Иране резко выросло число погибших на протестах

Число жертв протестов в Иране выросло до четырех человек, передает агентство ILNA.

Протесты в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, начались 28 декабря. Ранее сообщалось, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека.

"Народ города Изе (на юго-западе страны) подобно другим городам выступил с протестом против экономических проблем, что, к сожалению, привело к гибели двух человек и нескольким пострадавшим", — заявил Хедаятолла Хадеми, член иранского парламента от региона, где произошел инцидент.

"Я все еще не располагаю информацией о том, кто стрелял вчера — протестующие или силы правопорядка. Этот вопрос выясняется", — добавил он.

В то же время агентство Associated Press со ссылкой на местное телевидение сообщает, что в протестах погибли по меньшей мере десять человек.

Как сообщал Корреспондент.net, президент США Дональд Трамп считает, что протесты в Иране спровоцированы недовольством населения из-за сотрудничества властей страны с террористами.

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Источник: korrespondent.net