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01. 01. 2018

В Италии взорвалась бомба в мусорке, есть раненые

В новогоднюю ночь в итальянском Турине пострадали четыре человека в результате взрыва самодельной бомбы, сообщает газета La Stampa.

По информации издания, взрыв произошел в одном из окраинных районов города. Бомба была спрятана в мусорном баке.

В результате взрыва ранения получили четверо прохожих — два марокканца и два итальянца, в том числе 83-летний пенсионер.

Взрывная волна также повредила четыре припаркованных автомобиля и стекла тридцати близлежащих жилых построек.

Как пишет газета, в ходе проведенных обысков в районе взрыва сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 12 аналогичных самодельных взрывных устройств и патроны.

В настоящий момент полиция устанавливает личность изготовителя бомб.

Как сообщал Корреспондент.net, 22 декабря в Неаполе взорвалась почтовая посылка, один человек погиб.

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Источник: korrespondent.net

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