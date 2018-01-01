В Италии взорвалась бомба в мусорке, есть раненые

В новогоднюю ночь в итальянском Турине пострадали четыре человека в результате взрыва самодельной бомбы, сообщает газета La Stampa.
По информации издания, взрыв произошел в одном из окраинных районов города. Бомба была спрятана в мусорном баке.
В результате взрыва ранения получили четверо прохожих — два марокканца и два итальянца, в том числе 83-летний пенсионер.
Взрывная волна также повредила четыре припаркованных автомобиля и стекла тридцати близлежащих жилых построек.
Как пишет газета, в ходе проведенных обысков в районе взрыва сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 12 аналогичных самодельных взрывных устройств и патроны.
В настоящий момент полиция устанавливает личность изготовителя бомб.
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Источник: korrespondent.net
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