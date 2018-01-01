01 января 2018, понедельник, 21:40
+4°C
Завтра +4°C
+4°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,36
01. 01. 2018

Пранкеры разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Украины Петра Порошенко в новогоднюю ночь, сообщает телеканал RT.

По словам Вована, идея позвонить Порошенко от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга была спонтанной.

"Экспромтом решили позвонить и поздравить его. Для этого включили настоящую фразу Йенса Столтенберга. Порошенко был просто счастлив, там в начале разговора он сказал: Вау!", — рассказал Кузнецов.

Он уточнил, что звонок украинскому лидеру был сделан буквально в 00.40 по Киеву.

Напомним, российские пранкеры разыграли посла США в ООН Никки Хейли, позвонив ей от имени нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Помню 2017 год, как будто это было вчера...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

  • Дома с семьей 874 (67,1%)
  • Пойду в гости к друзьям/родственникам 75 (5,8%)
  • В ресторане/коттедже/усадьбе 20 (1,5%)
  • Уеду в другую страну/другой город 48 (3,7%)
  • Другое 41 (3,1%)
  • Еще не решено 45 (3,5%)
  • Я не отмечаю Новый год 199 (15,3%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.