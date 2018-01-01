Пранкеры разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Украины Петра Порошенко в новогоднюю ночь, сообщает телеканал RT.
По словам Вована, идея позвонить Порошенко от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга была спонтанной.
"Экспромтом решили позвонить и поздравить его. Для этого включили настоящую фразу Йенса Столтенберга. Порошенко был просто счастлив, там в начале разговора он сказал: Вау!", — рассказал Кузнецов.
Он уточнил, что звонок украинскому лидеру был сделан буквально в 00.40 по Киеву.
Напомним, российские пранкеры разыграли посла США в ООН Никки Хейли, позвонив ей от имени нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
Источник: korrespondent.net
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