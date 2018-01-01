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01. 01. 2018

Япония упростила получение виз для украинцев

Япония упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины с 1 января 2018. Об этом сообщается на официальном сайте японского посольства.

"Будет расширен круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум", – сказано в сообщении.

Посольство также анонсировало введение многократных виз.

"В дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма", – добавили в ведомстве.

Напомним, в Украине с 31 декабря вступает в силу безвизовый режим для туристических поездок в Объединенные Арабские Эмираты

Источник: korrespondent.net

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