01 января 2018, понедельник, 19:24
+4°C
Завтра +4°C
+4°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,36
01. 01. 2018

Польша сменила Украину в Совбезе ООН

С 1 января Польша стала непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от стран Восточной Европы вместо Украины. Она будет членствовать в Совбезе ООН в течение двух лет, сообщает Польское радио.

Как отмечается, польская сторона будет участвовать в разговорах и решениях относительно важнейших вопросов мировой безопасности, однако реальное влияние ООН на эти дела с каждым годом все более ограничено.

Кроме Польши, с 1 января в группе непостоянных членов пребывают, в частности, Кувейт, Перу и Республика Кот-д'Ивуар.

Польша становится непостоянным членом Совета безопасности ООН в шестой раз. Предварительно выполняла эту задачу в 1996-1997 годах.

Совбез ООН - один из важнейших органов, действующих при Организации Объединенных Наций. Занимается поддержанием мира, то есть, на практике большинством проблем современного мира.

Речь идет и о вооруженных конфликтах, международной политике, и о некоторых природные явлениях. Совет безопасности имеет пять постоянных членов: Китай, Франция, РФ, США и Великобритания, а 10 непостоянных членов избираются на двухлетний срок.

СБ ООН решает важнейшие дела, связанные с миром в мире и может применять санкции к государствам-членам. В последние годы они применялись против Сирии и Северной Кореи.

Однако на практике действия ООН очень ограничены. Большинство резолюций имеют характер призыва уважать международный порядок, а более противоречивые действия часто блокируют постоянные члены ООН, имеющие право вето. В последние годы большинство резолюций по делу Сирии ветировала благосклонна к Дамаску Россия.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к миру по случаю Нового года.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Помню 2017 год, как будто это было вчера...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

  • Дома с семьей 874 (67,1%)
  • Пойду в гости к друзьям/родственникам 75 (5,8%)
  • В ресторане/коттедже/усадьбе 20 (1,5%)
  • Уеду в другую страну/другой город 48 (3,7%)
  • Другое 41 (3,1%)
  • Еще не решено 45 (3,5%)
  • Я не отмечаю Новый год 199 (15,3%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.