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01. 01. 2018

В Германии из-за взрыва петард погибли два человека

Власти Германии получили данные о гибели двух человек в новогоднюю ночь в результате взрывов петард. Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, оба случая произошли близ Берлина. Один из погибших - 35-летний мужчина, а второй - 19-летний молодой человек, расставшийся с жизнью в результаты взрыва самодельной петарды.

Сообщается о десятках пострадавших из-за петард. Так, в одной из берлинских больниц ночью врачи оказывали помощь 21 человеку.

Также сообщается о задержании в разных частях страны нескольких молодых людей, бросавших петарды в сотрудников полиции.

Напомним, полиция Берлина сообщила о сексуальных домогательствах, которые имели место во время празднования Нового года в городе. 

Источник: korrespondent.net

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