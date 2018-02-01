По Израилю запустили ракету из сектора Газа

Военные Израиля засекли пуск ракеты из сектора Газа по территории страны, сообщила армейская пресс-служба в Twitter.



"Недавно ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля. Удар подтвержден. Сообщения о пострадавших не поступали", − отмечено в сообщении.

Moments ago, a rocket was launched from the Gaza Strip towards Israel. A hit was confirmed. No injuries were reported — IDF (@IDFSpokesperson) 1 января 2018 г.

Напомним, обстрелы израильской территории из сектора Газа участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС.

Израиль ударил по позициям ХАМАС

Источник: korrespondent.net