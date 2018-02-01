В США подросток расстрелял семью в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь 16-летний подросток из американского штата Нью-Джерси устроил стрельбу, в результате которой погибли четыре человека, пишет NY Daily News.



По официальным данным, молодой человек застрелил своих родителей, 18-летнюю сестру и 70-летнего друга семьи, который гостил в доме. Также он ранил родного брата и дедушку, они находятся в больнице.

Подозреваемый арестован. Отмечается, что подросток не оказал сопротивления при задержании. Ему предъявили обвинения в убийстве четырех человек и незаконном хранении оружия.

В США подросток расстрелял семью

Напомним, в сентябре 2016 года в штате Южная Каролина подросток убил отца, а затем устроил стрельбу в местной начальной школе.

Источник: korrespondent.net