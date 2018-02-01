02 января 2018, вторник, 07:24
+4°C
Завтра +2°C
+4°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,36
02. 01. 2018

В США подросток расстрелял семью в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь 16-летний подросток из американского штата Нью-Джерси устроил стрельбу, в результате которой погибли четыре человека, пишет NY Daily News.

По официальным данным, молодой человек застрелил своих родителей, 18-летнюю сестру и 70-летнего друга семьи, который гостил в доме. Также он ранил родного брата и дедушку, они находятся в больнице.

Подозреваемый арестован. Отмечается, что подросток не оказал сопротивления при задержании. Ему предъявили обвинения в убийстве четырех человек и незаконном хранении оружия. 

В США подросток расстрелял семью

Напомним, в сентябре 2016 года в штате Южная Каролина подросток убил отца, а затем устроил стрельбу в местной начальной школе.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Помню 2017 год, как будто это было вчера...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

  • Дома с семьей 874 (67,1%)
  • Пойду в гости к друзьям/родственникам 75 (5,8%)
  • В ресторане/коттедже/усадьбе 20 (1,5%)
  • Уеду в другую страну/другой город 48 (3,7%)
  • Другое 41 (3,1%)
  • Еще не решено 45 (3,5%)
  • Я не отмечаю Новый год 199 (15,3%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.