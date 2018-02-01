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02. 01. 2018

Новогодняя ночь во Франции: сожгли более 1000 машин

В новогоднюю ночь во Франции сожгли 1031 автомобиль, сообщили в МВД страны.

Отмечается, что указанная цифра выше прошлогоднего показателя.

"Как и каждый год, мы отмечаем некоторые беспорядки: 1031 машина была сожжена… Этот показатель меньше таковых в 2012 и 2013 годах − 1193 и 1067, но немного выше показателя прошлого года − 935", − информировали в ведомстве.

По итогам праздничной ночи были задержаны 510 человек, что также превышает количество задержаний прошлого года.

Подчеркивается, что противодействуя нарушениям общественного порядка различные ранения получили восемь сотрудников полиции и трое военнослужащих.
 
Всего,в новогоднюю ночь службу несли 140 тысяч французских полицейских, жандармов, военнослужащих, пожарных и представителей различных спасательных объединений.
 
Под Парижем в новогоднюю ночь подожгли 250 авто
 
Ранее сообщалось, что в Харькове неизвестные подожгли четыре BMW, которые находились в автосалоне для техобслуживания.

Источник: korrespondent.net

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