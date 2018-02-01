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02. 01. 2018

Израиль нанес ответный удар по объекту ХАМАС

ВВС Израиля атаковали военный объект ХАМАС на юге сектора Газа, в ответ на новый ракетный обстрел, информировала армейская пресс-служба в Twitter.

"В ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее сегодня вечером, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы", − отмечается в сообщении израильских военных.

In response to the rocket fired towards Israel earlier this evening, an IAF aircraft targeted a military compound belonging to the terrorist organization Hamas in southern Gaza.
The IDF holds Hamas accountable for events in Gaza

— IDF (@IDFSpokesperson) 2 января 2018 г.

Напомним, 1 января в Израиле засекли пуск ракеты из сектора Газа по территории страны.

Как сообщал Корреспондент.net, после решения США признать Иерусалим столицей Израиля палестинское движение ХАМАС заявило о начале третьей интифады.

Источник: korrespondent.net

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