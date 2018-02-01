Израиль нанес ответный удар по объекту ХАМАС

ВВС Израиля атаковали военный объект ХАМАС на юге сектора Газа, в ответ на новый ракетный обстрел, информировала армейская пресс-служба в Twitter.
"В ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее сегодня вечером, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы", − отмечается в сообщении израильских военных.
In response to the rocket fired towards Israel earlier this evening, an IAF aircraft targeted a military compound belonging to the terrorist organization Hamas in southern Gaza.— IDF (@IDFSpokesperson) 2 января 2018 г.
The IDF holds Hamas accountable for events in Gaza
Напомним, 1 января в Израиле засекли пуск ракеты из сектора Газа по территории страны.
Как сообщал Корреспондент.net, после решения США признать Иерусалим столицей Израиля палестинское движение ХАМАС заявило о начале третьей интифады.
Источник: korrespondent.net
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