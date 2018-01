Израиль нанес ответный удар по объекту ХАМАС

ВВС Израиля атаковали военный объект ХАМАС на юге сектора Газа, в ответ на новый ракетный обстрел, информировала армейская пресс-служба в Twitter.



"В ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее сегодня вечером, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы", − отмечается в сообщении израильских военных.

In response to the rocket fired towards Israel earlier this evening, an IAF aircraft targeted a military compound belonging to the terrorist organization Hamas in southern Gaza.

The IDF holds Hamas accountable for events in Gaza