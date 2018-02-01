WP похвалила Трампа за решение по оружию Украине

Издание The Washington Post похвалило президента США Дональда Трампа за выбор удачного времени для принятия решения о предоставлении Украине летального оружия, пишет Голос Америки.

Соответствующая позиция редакции была опубликована 30 декабря.

В материале подчеркивается, что Белый дом в течение нескольких месяцев сомневался, предоставлять ли оборонительное оружие Украине, но в итоге время для решения "было выбрано безупречно".

"В середине декабря агрессия со стороны сил, возглавляемых Россией, резко возросла: тяжелые артиллерийские и ракетные обстрелы откровенно отрицали тезис о том, что трехлетняя московская интервенция в Донецкой и Луганской областей перешла в стадию "замороженного конфликта", − указано в материале.

"Поговаривали, что Путин видел в эскалации на территории Украины способ объединить поддержку внутри страны накануне президентских выборов, которые состоятся в России в марте", − отмечает издание.

В статье The Washington Post говорится, что решение Трампа предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin и согласовать продажу снайперских винтовок "не остановит российское наступление, если оно будет иметь место, но оно может заставить Путина взять паузу".

При этом СМИ также отмечает, что количество оружия, которое получит Киев, является "скромным", а официальные лица называют это вооружение "заплатками", поскольку оно удовлетворит лишь ключевые потребности в защите страны.

Напомним, в конце декабря стало известно, что США приняли решение о продаже оборонительного вооружения Украине.

По данным СМИ, общая стоимость оборонного пакета для Украины составит 47 миллионов долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

В РФ раскритиковали действия американских властей, отметив, что "США перешли черту".

Источник: korrespondent.net