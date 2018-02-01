В КНДР призвали жителей страны не мешать пиво с водкой

Центральное радио Северной Кореи по случаю встречи Нового года призвало граждан страны не мешать пиво с водкой, пишет Yonhap news.
Согласно сообщению на радио, "в зимнее время года организм потребляет много тепловой энергии для регулирования температуры тела, поэтому нужно заботиться о своем здоровье".
"Особенно если слишком много употреблять алкогольные напитки или смешивать водку с пивом, это может плохо повлиять на сердце и печень, которые играют важную роль в регулировании температуры тела", − указали в КНДР.
Источник: korrespondent.net
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