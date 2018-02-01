В КНДР призвали жителей страны не мешать пиво с водкой

Центральное радио Северной Кореи по случаю встречи Нового года призвало граждан страны не мешать пиво с водкой, пишет Yonhap news.

"Водку не следует пить больше, чем в эквиваленте 80 миллилитров спирта за вечер, причем водку и пиво лучше пить отдельно", − предупредили в КНДР.

Согласно сообщению на радио, "в зимнее время года организм потребляет много тепловой энергии для регулирования температуры тела, поэтому нужно заботиться о своем здоровье".

"Особенно если слишком много употреблять алкогольные напитки или смешивать водку с пивом, это может плохо повлиять на сердце и печень, которые играют важную роль в регулировании температуры тела", − указали в КНДР.

Агентство отмечает, что поскольку предупреждение о пагубности такого способа употребления алкоголя прозвучало по радио, это может означать, что обычай мешать пиво с водкой широко распространился в северокорейском обществе.

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Источник: korrespondent.net