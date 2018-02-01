Бывшего жениха убитой юристки Ноздровской задержали для допроса

Полиция допрашивает бывшего жениха правозащитницы Ирины Ноздровской Виталия Сергеева, сообщил Громадському его отец.

Напомним, 1 января правоохранители нашли тело Ноздровской в одной из рек в Киевской области.

Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что убийство юристки полиция квалифицировала как умышленное и открыла уголовное производство.

Виктор Сергеев рассказал, что основанием для подозрения стала запись с камеры наблюдения, на котором они с сыном выходят из своего дома в Киеве в 21.00, 29 декабря. Именно в этот день исчезла Ирина.

По словам отца, полиция считает, что основанием для преступления могла стать неразделенная любовь, поскольку Ирина с Виталием ранее разошлись.

Правоохранители также изъяли общее авто Сергеевых (оформлено на отца) и забрали на экспертизу.

Виктор Сергеев утверждает, что в вечер исчезновения Ирины Виталий был дома, а последние три дня провел с ее родителями.

Позже Громадськое уточнило, что Виктор Сергеев отказался давать показания в деле об убийстве Ноздровской. Он также подчеркнул, что его допрашивали как свидетеля, а не как подозреваемого.

Отметим, 30 декабря Вышгородское управление полиции объявило Ноздровскую в розыск. По словам ее матери, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась.

Правозащитница несколько лет занималась делом о гибели своей сестры, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Как утверждали родственники женщины, она постоянно получала от Россошанского угрозы.

Источник: korrespondent.net