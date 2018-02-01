02 января 2018, вторник, 07:19
+4°C
Завтра +2°C
+4°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,36
02. 01. 2018

СМИ: МИД Пакистана вызвал американского посла

МИД Пакистана вызвало посла США в стране после публикации американского лидера Дональда Трампа в Twitter с критикой в адрес Исламабада, пишет местное издание News International.

Газета отмечает, что пакистанское внешнеполитическое ведомство вызвало посла США Дэвида Хейла вечером 1 января, чтобы выразить протест в связи с "необоснованными обвинениями" Трампа в отношении Пакистана.

Ранее Трамп написал в Twitter, что США направляли финансовую помощь Пакистану, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана. 

При этом в американских СМИ появилась информация, что власти США решили пока не выделять Пакистану 255 миллионов долларов, которые они собирались перечислить на борьбу с терроризмом.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Помню 2017 год, как будто это было вчера...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

  • Дома с семьей 874 (67,1%)
  • Пойду в гости к друзьям/родственникам 75 (5,8%)
  • В ресторане/коттедже/усадьбе 20 (1,5%)
  • Уеду в другую страну/другой город 48 (3,7%)
  • Другое 41 (3,1%)
  • Еще не решено 45 (3,5%)
  • Я не отмечаю Новый год 199 (15,3%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.