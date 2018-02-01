СМИ: МИД Пакистана вызвал американского посла

МИД Пакистана вызвало посла США в стране после публикации американского лидера Дональда Трампа в Twitter с критикой в адрес Исламабада, пишет местное издание News International.
Газета отмечает, что пакистанское внешнеполитическое ведомство вызвало посла США Дэвида Хейла вечером 1 января, чтобы выразить протест в связи с "необоснованными обвинениями" Трампа в отношении Пакистана.
Ранее Трамп написал в Twitter, что США направляли финансовую помощь Пакистану, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана.
Источник: korrespondent.net
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