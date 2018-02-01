СМИ: МИД Пакистана вызвал американского посла

МИД Пакистана вызвало посла США в стране после публикации американского лидера Дональда Трампа в Twitter с критикой в адрес Исламабада, пишет местное издание News International.



Газета отмечает, что пакистанское внешнеполитическое ведомство вызвало посла США Дэвида Хейла вечером 1 января, чтобы выразить протест в связи с "необоснованными обвинениями" Трампа в отношении Пакистана.

Ранее Трамп написал в Twitter, что США направляли финансовую помощь Пакистану, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана.

При этом в американских СМИ появилась информация, что власти США решили пока не выделять Пакистану 255 миллионов долларов, которые они собирались перечислить на борьбу с терроризмом.

Источник: korrespondent.net